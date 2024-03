Donazione di 2500 euro in memoria di Menozzi per la lotta ai tumori

Il 21 febbraio nella Chiesa pattocchiale Sacro Cuore di Gesù a Miramare si è svolto il funerale di Angelo Guido Menozzi per trent’anni presidente di Sib Confcommercio, uno dei bagnini più noti della città.

Tantissime le persone che hanno partecipato commosse e che, sulle note di violino e pianoforte, si sono strette in un abbraccio attorno alla moglie Carla, i figli Marco ed Enrico.

Eleganti, profonde e potenti le parole del rappresentante dell’Associazione Aeronautica di cui Guido faceva parte essendo stato Militare nell’Arma al 102° gruppo e a cui non mancava mai di dare il suo contributo.

Per finire la toccante lettera di Enrico al suo babbo, un esempio di affetti e di amore coltivati giorno dopo giorno con la bontà che solo lui sapeva donare, “ombrellone sotto il quale ripararsi in ogni momento”.

Per volontà della famiglia le offerte e le donazioni raccolte, ammontanti a 2.500 euro, andranno a sostenere progetti di ricerca promossi dall’Associazione Oltre la Ricerca Odv, impegnata, sia in ambito locale che nazionale nella lotta al tumore al pancreas, in attività di sensibilizzazione ed in progetti finalizzati al miglioramento dei percorsi di diagnosi e di cura (www.oltrelaricerca.org) che indirettamente coinvolgono anche chi soffre di diabete da cui Guido era affetto.

Una realtà nata a Rimini nel 2012 a seguito della morte di Luca Signorotti, a cui la famiglia era molto affezionata.

Questo gesto è testimonianza, ancora una volta, del suo cuore buono e generoso e del suo animo altruista che lo hanno reso un grande uomo.