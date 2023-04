Donnaventura: Giardino set a cielo aperto

Il ponte del primo maggio a Riccione si aprirà con un evento di Donnavventura. Oltre cento aspiranti reporter saranno protagoniste delle selezioni nazionali del format televisivo che esploderà in una grande festa sabato in piazzale Roma. È a Riccione, infatti, che verranno prescelte le protagoniste dei prossimi viaggi, sempre più in chiave green e con particolare occhio alla sostenibilità, con l’obiettivo di dare vita a contenuti video e fotografici pensati per la condivisione e la multimedialità. Dalla veste natalizia a quella pasquale, la serra del Giardino sul Mare ora sarà trasformata in un set televisivo con le installazioni del classico villaggio di Donnavventura, ossia un arco e degli igloo.

Oltre alle candidate saranno presenti le ‘veterane’, spetterà a loro imbastire la prima avventura made in Riccione. L’appuntamento con il pubblico, che potrà assistere alla performance pensata ad hoc, è per le 18, si andrà poi avanti per tutta la serata. L’apertura sarà affidata alle veterane di Donnavventura, ora sulla Rai, che al chiar di luna siederanno intorno al fuoco con le chitarre. Si darà così vita a un esclusivo dancefloor con partecipazione di dj riccionesi come Hara e Mario Rex. La sindaca Daniela Angelini plaude all’evento dalla doppia valenza: "È una serata speciale per la città e per i suoi ospiti, ma è soprattutto un progetto di comunicazione – osserva –. Con le immagini, i video e i documentari da realizzare Riccione sarà valorizzata nella sua unicità e con i suoi punti di forza, il progetto mira a far emergere i temi cruciali di un turismo sostenibile, inclusivo e di qualità, ponendo l’accento su cultura e ambiente, valori del suo territorio".

Nives Concolino