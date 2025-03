"È presto parlare di emergenza"

All’hotel Tritone di Rimini invece sono più tranquilli. "Noi quest’anno siamo a posto così con i dipendenti – spiega il titolare Alessandro La Lampa -. Riprenderemo in organico i lavoratori dell’anno scorso e tutto questo ci semplifica molto la vita, siamo fortunati. Al massimo durante la stagione andremo ad aggiungere in organico una figura in più, ma nulla di eccezionale. In totale lavorano in hotel dieci persone. So che molti miei colleghi sono alla ricerca, ma è ancora prematuro parlare di difficoltà nel reperire personale. Siamo alle porte di marzo, non c’è un’emergenza occupazionale, bisogna aspettare di arrivare sotto stagione poi ne riparleremo".