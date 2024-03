Enzo Ceccarelli: "Giovanardi ha le capacità per fare il sindaco"

"Quest’anno, dato l’alto numero di candidati, si potrebbe andare ad un ballottaggio". Così Enzo Ceccarelli, sindaco di Bellaria Igea Marina dal 2011 al 2019, che guarda alle prossime elezioni amministrative di giugno. Quattro i contendenti: Giorgetti, Baldassarri, Giovanardi e Fonti.

Ceccarelli, cosa ne pensa delle quattro proposte?

"Si tratta di uno scenario non definito. Sicuramente ci sono quattro candidati che si incontrano. Ma potrebbero nascere anche nuove possibilità. Ci sono poi persone con le quali ho lavorato anni e hanno la mia stima per l’ottimo lavoro fatto durante il mio incarico. Vedi Gianni Giovanardi, assessore per 8 anni, e Filippo Giorgetti, che ha lavorato 10 anni con me".

Come valuta l’operato dell’attuale sindaco?

"Il sindaco uscente ha in parte portato avanti molte opere delineate durante gli ultimi anni del mio mandato. Se c’è un piccolo rammarico? Mi piacerebbe fosse un po’ più spesso riconosciuto un percorso e un lavoro fatto insieme, ad esempio il progetto sul lungomare di Bellaria o il porto. Sicuramente ci sono cose che mi piacciono e altre un po’ meno, ma è normale. Non sono stato mai convolto in questa amministrazione, quindi non faccio parte di queste decisioni".

L’opposizione darà filo da torcere?

"Ricordo quando Bellaria divenne il primo Comune non governato dalla sinistra. Sono stato il primo a cambiare la rotta dopo il governo Scenna. All’epoca fu una novità. Da lì in poi la sinistra iniziò a perdere seguito. Ma oggi il ritorno di Baldassarri è sinonimo di voler tornare protagonisti. È un uomo preparato. Oltre a Giovanardi c’è poi Primo Fonti che ha esperienza. È chiaro che potrebbero erodere punti a Giorgetti e portare la situazione verso un ballottaggio".

Lei a ottobre disse che avrebbe valutato la possibilità di mettere la sua esperienza a disposizione di un candidato più giovane. È Giovanardi?

"Giovanardi ha tutte le caratteristiche e capacità per poter fare il candidato ed eventualmente l’amministratore. Posso dire che lui, a differenza di altri, ha parlato con me molte volte. Sono un interlocutore di chiunque abbia voglia di occuparsi di politica amministrativa. Ma non solo a Bellaria. Anche a Rimini, ad esempio, in qualità di consigliere comunale. Lo faccio volentieri perché posso contribuire con la mia esperienza. Lui comunque è inserito nel territorio ed è un civico da sempre. Non ha bisogno di raccomandazioni esterne. Ha un suo curriculum che gli dà garanzie di radicamento ed è ben voluto. Se ha bisogno di una mano non mi tiro indietro, non ho mai detto di no a nessuno".

Quale è il rapporto con la Lega a Bellaria?

"Come ho già detto non farò parte del progetto Lega in questa città. Non hanno chiesto la mia collaborazione. Ma assolutamente faccio i migliori auguri. A Bellaria continuo a lavorare da amministratore, non da uomo di partito".

Aldo Di Tommaso