Favole anarchiche e filosofi al Rosaspina

Seneca nel traffico e favole anarchiche al teatro Rosaspina di Montescudo. La proposta di l’Attoscuro per la stagione teatrale che si aprirà questa domenica prende il nome di Oltremisura. Il sipario si alzerà domenica alle 18 con Riccardo Dal Ferro (in arte Rick DuFer) filosofo, autore e performer teatrale. Lo spettacolo Seneca nel traffico rappresenta un’analisi dell’epoca contemporanea. Utilizzando gli scritti dei grandi filosofi del passato, da Socrate a Marco Aurelio, da Platone a Epitteto, si invita lo spettatore a riflettere sull’essere umano e le sue azioni nel mondo.

Il 26 gennaio, sempre alle 18, Pietro Babina e Alberto Fiori portano in scena lo spettacolo S&B – Sole e Baleno (una favola anarchica). Una storia che riporta agli anni ’90 quando a seguito di alcuni episodi di eco-terrorismo in Piemonte, furono arrestati due giovani attivisti: Sole, ragazza argentina, e il suo compagno Baleno, anarchico italiano. Il 9 febbraio arriverà LST Teatro – Compagnia Teatrale con lo spettacolo Dov’è finito lo zio Coso tratto dal romanzo ‘Lo zio coso’ di Alessandro Schwed e interpretato da Alessandro Waldergan e Gianni Poliziani.

Il 16 febbraio sul palco del teatro Rosaspina arriverà invece il cantautore romagnolo Lorenzo Kruger, frontman della rockband romagnola Nobraino. Si esibisce fin dai primi anni del 2000 ed ha all’attivo 9 album e più di 1.500 concerti. Il 2 marzo alle 18 sarà la compagnia riminese Korekané a portare sul palco L’amore non basta, una commedia degli equivoci. Il 9 marzo ecco Leonardo Capuano in Sistema nervoso, la storia di un uomo che si sforza di riappropriarsi di pezzi della propria vita che non ricorda. Il 16 marzo l’Ensamble Vocale Canòpea in un concerto lirico. Infine il 10 aprile Stefano Alberini chiude la rassegna con Psicodramma a teatro.