Fermati due baby malviventi. Esce a prendere le sigarette, turista vittima di una rapina

Catturati i due baby rapinatori, entrambi minorenni, autori di una feroce rapina ai danni di un turista ungherese che si era visto portare via tutti i contanti che aveva con sé dopo essere andato a comprare le sigarette. I due giovani nordafricani sono stati rintracciati dai poliziotti delle Volanti e riconosciuto grazie al confronto con i filmati delle telecamere che alla fine hanno permesso di incastrarli. Sono stati sottoposti a fermo e trasferiti nel carcere minorile di Bologna dopo che il giudice ha convalidato il loro arresto. L’episodio risale al 5 giugno scorso, quando nel cuore della notte la vittima - un turista ungherese in vacanza a Rimini - esce a comprare le sigarette. Raggiunge un distributore automatico in viale Regina Elena. Qui all’improvviso viene assalito dai due magrebini che spuntano fuori dal nulla, forse dopo averlo pedinato fino al distributore, e lo obbligano con la forza e le minacce a consegnare il portafoglio. Dentro ci sono circa duemila euro in contanti. I malviventi si allontanano di corsa, portando via il bottino. Il turista li insegue e cerca di trattenerli, facendo nascere una colluttazione. In qualche modo i rapinatori riescono ad allontanarsi facendo perdere le loro tracce. Il turista a quel punto contatta il numero di emergenza della Questura che manda sul posto una pattuglia. Gli investigatori della polizia di Stato si mettono subito al lavoro per ricostruire l’accaduto e per risalire al l’identità dei giovani nordafricani responsabili dell’agguato. Vengono esaminati attentamente i filmati delle telecamere esterne della tabaccheria. Nei giorni scorsi, gli autori della rapina sono stati quindi notati da una pattuglia delle Volanti in giro a piedi nelle strade della città con addosso indumenti compatibili con quelli indossati al momento dell’aggressione ai danni del malcapitato turista ungherese. Essendo sprovvisti di documenti, sono stati fermati e accompagnati in Questura dagli agenti della polizia di Stato, che avevano riscontrato una forte somiglianza tra loro e gli autori della rapina avvenuto nel cuore della notte in via Regina Elena. Non sarebbe stato tuttavia possibile rinvenire la refurtiva sottratta al turista. Al momento si trovano nel carcere minorile a disposizione dell’autorità giudiziaria.