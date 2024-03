Festa dei single abusiva: multato il ristorante

Una serata danzante dedicata ai single. Per ritrovarsi a tavola, poi ballare e cantare fino a tarda ora, approfittandone per fare conoscenza e magari trovare l’anima gemella. Così veniva pubblicizzato su Facebook un evento svoltosi il 13 marzo scorso in un ristorante di Misano. Il locale è finito però nel mirino degli agenti della divisione di polizia amministrativa della Questura che si sono presentati sulla pista da ballo improvvisata in mezzo ai tavoli, spostati per fare posto al pubblico pronto a scatenarsi sulle note del dj. Il ristorante, secondo quanto ricostruito dai poliziotti riminesi, non sarebbe stato però in possesso di autorizzazioni e licenze per l’intrattenimento e il pubblico spettacolo, oltre che delle certificazioni necessarie per quanto riguarda l’impatto acustico. L’ispezione è scattata a seguito di una segnalazione riguardante l’evento, al quale era stato dato ampio risalto specialmente sulle pagine dei social. Da una delle sale del locale proveniva musica a tutto volume e quando gli agenti si sono affacciati, si sono trovati davanti a una festa in pieno svolgimento, con tanto di dj alla consolle e persone che ballavano. Nel corso del controllo, sarebbero state inoltre accertate alcune irregolarità nella manutenzione dei sistemi antincendio, scaduta da molto tempo. Al termine degli accertamenti, al gestore del locale sono state contestate delle multe per l’esercizio senza licenza dell’attività di pubblico spettacolo e per l’assenza delle previste certificazioni in materia di inquinamento acustico. Una ulteriore segnalazione è invece scattata per quanto riguarda la manutenzione dei sistemi antincendio.