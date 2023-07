Festival del sole, il gran finale

Gran finale per il Festival del sole e le migliaia di ragazzi provenienti da 16 Paesi del mondo, persino Canada e Giappone. Questa sera si parte alle 20 sul grande palco allestito in piazzale Roma, con una selezione dei migliori gruppi di ognuno dei Paesi partecipanti. Sino ad ora, durante la manifestazione, le nazioni non si erano mai esibite tutte assieme. A seguire si terrà lo spettacolo ‘Sakura Pink – L’incanto Rosa del Giappone’. Si tratta di un evento inedito. Il team della Kokushikan University di Tokyo si esibirà in uno show di ginnastica acrobatica in cui si potrà ammirare l’espressione del corpo umano in fatto di evoluzioni acrobatiche.

Lo spettacolo vivrà di tanti altri momenti attorno con le esibizioni di ballerini, acrobati e musicisti. Tra questi, Munedaiko con i suoi tamburi tradizionali giapponesi, la sound performer Sara Vesentini, il maestro di Ninjutsu Fabio Rutiliano, Denise Bellettini sui tessuti aerei, il ballerino hip-hop Manu Ramsy, il collettivo di danza Anura Company e i gruppi di ginnastica locali B-you, Acrobatic Team Riccione, Atletica 75 e la nazionale di ritmica sammarinese.

Il finale sarà esplosivo, con lo speattcolo pirotecnico.