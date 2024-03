Fondazione Verdeblu cerca volontari per il video promozionale con Mirko Casadei

"Volontari cercasi": set sulla spiaggia con Mirko Casadei per girare il video promozionaledella città. Fondazione Verdeblu, "dopo il successo dei videoclip degli scorsi anni", alcuni "diventati virali", riaccende i riflettori per lanciare il claim del 2024. Le scene verranno girate martedì 12 marzo in riva al mare, zona Bar Picchio del Bagno 44 sul lungomare Colombo. Verdeblu invita "a partecipare all’iniziativa tutti coloro che desiderassero iscriversi come volontari, rivolgendosi agli organizzatori" (0541-346808). Davanti alla video camera "attori professionisti e volontari chiamati a fare da comparse", parteciperanno alle riprese sulle note di ’Romagna Capitale’ in versione acustica e live, suonata da Mirko Casadei e alcuni componenti della POPular Folk Orchestra (nella versione remixata hanno partecipato Simone Cristicchi, Silvia Mezzanotte, Franco e Dudu dei Modena City Ramblers, Andrea Costa e Gionata Costa dei Quintorigo, Luca Nanni, Stefano Nanni,Marco Lazzarini, Kid Creole dei The Coconuts, Paolo Fresu, Frankie Hi. " Un grazie particolare alla disponibilità di Mirko Casadei nei confronti dellacittà – dice il presidentediVerdeblu Paolo Borghesi –. La sua presenza impreziosisce il video promozionale. Nell’estate ospiteremo un concerto con Mirko".