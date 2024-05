Furto a Cattolica, tentato colpo alla cassaforte in negozio, ladri fuggono con merce. Indagini in corso.

Puntavano alla cassaforte. Volevano smurarla e portarla via. Ma non ci sono riusciti, e allora hanno fatto razzia di vestiti e di altra merce. Il bottino ancora è da quantificare, ma sono ingenti i danni causati dalla spaccata avvenuta l’altra notte a Cattolica in un negozio in via Carpignola. I titolari hanno scoperto il furto solo ieri mattina: il negozio non ha un sistema d’allarme. Per entrare, i ladri hanno sfasciato una vetrina. La banda mirava alla cassaforte e ha tentato di smurarla, ma il tentativo è fallito. I malviventi non sono scappati a mani vuote: hanno portato via parecchi vestiti e altra merce, ancora non è stato quantificato il bottino. Ingenti i danni al negozio. Sul posto ieri sono intervenuti i carabinieri di Cattolica, per cercare indizi utili a risalire all’identità dei ladri. Sono stati già acquisiti i filmati di alcune telecamere della zona, che potrebbero aver ripreso il furto.