Gambalunga, più di 181mila utenti in un anno

Sempre più eventi e accessi per la biblioteca comunale di Rimini che diventa un luogo da vivere e da visitare. Cresce infatti anche il desiderio di scoprire i segreti delle sue sale antiche, cosa resa possibile dalle visite guidate molto apprezzate da bambini e ragazzi. Sono stati 2mila i visitatori delle antiche sale nel corso dell’anno appena concluso. Un’annata positiva per la biblioteca che ha visto offrire i propri servizi a 181.953 persone (+17% rispetto al 2023). Sono stati dati in prestito 91.093 libri (+11 %), di cui 33.912 ai giovani lettori della sezione Ragazzi. Sono dati che mostrano come la fase contraddistinta dalla pandemia sia ormai un passato lontano. Si torna ad amare la lattura sui libri cartacei, lasciando ad altro le consultazioni su supporti digitali.

Per gli amanti delle classifiche, il libro più prestato nell’anno appena concluso è stato ‘Cambiare l’acqua ai fiori’ della scrittrice francese Valerie Perrin con 32 prestiti. A seguire ‘Il treno dei bambini’ di Viola Ardone con 31 prestiti e ‘L’età fragile’ di Donatella Di Pietrantonio, premio Strega 2024, con 30 prestiti. Tra i saggi i più richiesti sono ‘Profondo come il mare leggero come il cielo. Un viaggio dentro sé stessi per trovare la serenità’ di Gianluca Gotto e ‘Allenare alla vita. I dieci principi per ridiventare genitori autorevoli’ di Alberto Pellai. Spazio anche ad Aldo Cazzullo con ‘Quando eravamo i padroni del mondo. Roma: l’impero infinito’, e ‘Geopolitica umana. Capire il mondo dalle civiltà antiche alle potenze odierne’ di Dario Fabbri.

Tra gli adolescenti l’autore più gettonato è Erin Doom con ‘Fabbricante di lacrime’, segue Carrie Leighton con ‘Collisione’ e Tillie Cole con ‘Dammi mille baci’. Nella Biblioteca Ragazzi il libro introvabile resta ‘Dog man si morde la coda’ scritto e illustrato da Dav Pilkey. La biblioteca conferma, con l’anno appena terminato, l’intenzione di essere un luogo sempre più vivo. Lo dimostrano i 154 eventi dedicati alla lettura, ai libri, alla conoscenza della storia della città e della cultura contemporanea, tra laboratori di lettura, presentazioni con gli autori, conferenze, mostre e concerti, partecipati complessivamente da quasi 17mila persone (16.909), +16% sul 2023.

Inoltre le collezioni storiche librarie e documentarie hanno attirato anche nel 2024 l’interesse di ricercatori. Sono stati 4.919 i documenti, manoscritti, periodici storici, libri antichi, fotografie chiesti in consultazione. Attraverso il prestito interbibliotecario e il Document Delivery sono state oltre mille (1.088) le richieste arrivate e partite da Rimini verso la comunità nazionale e internazionale degli studiosi e dei ricercatori.