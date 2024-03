Gelaterie e hotel in cerca di stagionali

Sono tante le opportunità di lavoro stagionale a Rimini presenti nella sezione ‘Offerte stagionali’ del portale regionale ‘Lavoro per te’. A borgo San Giuliano si cerca un addetto al banco gelateria, con esperienza, dal 15 maggio al 15 settembre; orario di lavoro dalle 20 alle 24. no alloggio. Il curriculum va mandato via mail a dolcenevebio@virgilio.it. L’hotel Caesar di Marina Centro cerca un tuttofare con esperienza (lavapentole, sistemazione cucina, sistemazione merci). Assunzione a tempo pieno dall’1 giugno al 10 settembre, niente alloggio: curriculum alla mail info@hotelcaesarrimini.com. Infine, l’hotel Doge di Torre Pedrera ha bisogno di un maitre (responsabile sala) dal 15 maggio al 15 settembre. L’orario di lavoro sarà dalle 7 alle 11.30 e dalle 18 alle 21.30, si offre l’alloggio. Il Doge cerca un cameriere di sala a tempo pieno (dalle 7 alle 11 e dalle 18.30 alle 21.30) per il periodo dall’1 maggio al 15 settembre. No alloggio. Curriculum via mail (info@hoteldoge.net). Tutti gli annunci sono rivolti ad ambosessi.