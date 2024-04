Gli appuntamenti più attesi ad aprile. Torna ’Salus Erbe’

Tra arte, cultura e natura. Tanti appuntamenti in Valconca nel mese di aprile. Venerdì, alle 21, al Teatro Malatesta di Montefiore si terrà la presentazione del libro “Regio Ariminensium - dal Conca al Savio” a cura di Mario Garattoni. Sabato si torna nuovamente a Teatro: la Corte di Olnano e la Compagnia dell’Istrice presentano “Vita Sancti Marini”. Sempre venerdì all’Auditorium della Fiera di Morciano di Romagna, La Baracca - Testoni Ragazzi presenterà lo spettacolo “Grogh, storia di un castoro”. Domenica 14 aprile alle 17.30, alla Sala Multimediale del Centro Visite della Riserva Naturale di Onferno a Gemmano, andrà in scena la performance artistica dal titolo “Parallelismo uomo-terra”. A partire dal 6 aprile, negli spazi nelle Sale polivalenti ‘Ex Asilo Don Matteo del Monte’, Montescudo - Monte Colombo accoglie la mostra “Tracce di memoria”. Come ogni anno, il 21 aprile, torna Salus Erbe a Saludecio.