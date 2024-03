Gli effetti del terremoto sui palazzi di San Marino: lo studio dell’università

Se un terremoto dovesse colpire San Marino, quanto tempo servirebbe per far tornare ai livelli di operatività una struttura strategica come Palazzo Pubblico? La risposta proverà a darla sabato il seminario organizzato dall’università di San Marino nella sede dell’antico monastero di Santa Chiara. Capofila fra i relatori sarà il ricercatore Davide Forcellini, che presenterà uno studio realizzato negli ultimi anni e passato, fra le altre cose, per una serie di rilievi in 3d di edifici come le Tre Torri, la Basilica del Santo e proprio Palazzo Pubblico, svolti in collaborazione con l’università della California di San Diego e ora al centro di nuovi sviluppi. L’appuntamento (inizio alle 10, ingresso libero) sarà un’occasione aperta a tutti per conoscere uno degli ambiti di ricerca svolti dall’ateneo sammarinese. Lo studio verrà inoltre presentato di fronte a una platea di accademici e addetti ai lavori alla Conferenza mondiale di ingegneria sismica, che si svolgerà a Milano dal 30 giugno al 5 luglio.