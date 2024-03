I volontari ripuliscono il parco

Quaranta volontari per un centinaio di chili di immondizia raccolta in una sola mattina al parco della Resistenza. È il ‘bottino’ delle persone che hanno partecipato domenica scorsa all’iniziativa promossa da Futuro Verde Aps, Be Kind To Nature, Fondazione Cetacea e Polisportiva con il patrocinio del Comune. Nel parco al centro della città, sempre molto frequentato, i volontari hanno trovato di tutto, anche una sedia, un tappeto e la catena di una bici. L’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli sottolinea "l’importanza di iniziative di questo tipo che hanno innanzitutto l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sull’impatto dei rifiuti sull’ambiente. L’ampia partecipazione a ogni clean up dimostra quanto i riccionesi tengano alla propria città. Vogliamo lavorare sempre di più per rendere partecipe la comunità nella cura dei beni che appartengono a tutti".