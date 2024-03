Il centrodestra blinda la candidatura di Giorgetti

"In tutto lo scenario politico locale e nazionale, il centrodestra unito e compatto è una forza. Ne è un chiaro esempio quello di Bellaria Igea Marina". Con un comunicato condiviso da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, i segretari provinciali riminesi di tutti e tre gli schieramenti, Antonio Barboni, Nicola Marcello e Elena Raffaelli, elogiano la candidatura di Filippo Giorgetti, per il secondo mandato in città, alle prossime elezioni amministrative di giugno.

"Fortunatamente a Bellaria Igea Marina un dato è incontrovertibile: il centrodestra è compattamente unito, come 5 anni fa, e appoggia Filippo Giorgetti – dicono i tre partiti – Forza Italia è il partito del sindaco, Fratelli d’Italia e Lega appoggiano da tempo e pubblicamente Giorgetti. Le liste civiche Siamo per Bim e Noi per Giorgetti , come cinque anni fa, sono dalla stessa parte. Lo confermiamo con forza noi segretari provinciali, assolutamente convinti del buon lavoro fatto da Giorgetti e dalla sua maggioranza".

Alla luce delle recenti polemiche riguardo a un centrodestra diviso, tutti fanno muro e con la volontà di spegnere le voci sul nascere, i tre partiti replicano all’unisono: "C’è un solido centrodestra schierato, come sempre, in alternativa alla sinistra di Schlein e Conte, e in altra parte alternativa e contraria, coloro che nemmeno cinque anni fa hanno votato per l’attuale sindaco. Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e componenti civiche afferenti al centrodestra non vogliono tornare indietro, non vogliono disperdere il lavoro enorme fatto per ottenere finanziamenti per progetti di qualità per Bellaria Igea Marina che devono partire e realizzarsi. Il progetto di futuro deve essere completato. Il centrodestra unito, coeso, sta facendo un lavoro che migliorerà non solo strutturalmente ma anche socialmente Bellaria Igea Marina".

Rita Celli