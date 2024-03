Il Titano diventa acceleratore di impresa

Un decreto che permette di emanare norme straordinarie per sperimentazioni e progetti economici innovativi. È quello promulgato per iniziativa della segreteria di Stato all’Industria sulle così dette ‘Sandbox Normative’. "Quello della Sandbox – spiegano dalla Segreteria – è uno strumento normativo flessibile e competitivo per promuovere e sostenere lo sviluppo innovativo del comparto economico sammarinese e risponde alle esigenze di tutela dei consumatori, della concorrenza, della stabilità del mercato e degli interessi dell’amministrazione al fine di poter sviluppare e lanciare sul mercato prodotti o servizi innovativi". L’iniziativa si annuncia essere "estremamente attrattiva per gli investitori alla ricerca di contesti dove installare progetti pilota. Si inverte la logica di approccio delle norme, in

24 mesi è il presentatore del progetto che, insieme ad un tavolo paragovernativo, potrà sviluppare la normativa in aderenza all’esigenza del progetto potendo cosi contare sulla certezza di un quadro normativo certo e dedicato".