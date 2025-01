"Il trasporto pubblico locale va potenziato"

La Valconca chiede strada, soprattutto chiede più trasporto pubblico giornaliero e settimanale per la propria popolazione. E dopo lo sfogo di qualche settimana fa di Giorgio Ciotti, sindaco di Morciano e presidente dell’Unione Valconca, torna sul tema anche Riziero Santi, sindaco di Gemmano, e colonna del Pd. "Se si vuole davvero lo sviluppo delle aree interne la prima cosa da fare è la qualificazione e il potenziamento del trasporto pubblico locale – dice Santi – Il trasporto pubblico locale rende le aree interne più accessibili, facilitando il movimento di residenti e turisti garantendo alle persone l’accesso ai servizi essenziali come sanità, istruzione e lavoro, contribuendo al loro sviluppo socioeconomico e alla sostenibilità ambientale".

Il primo cittadino di Gemmano specifica: "Da Gemmano col trasporto pubblico locale ci sono attualmente poche corse, costose per il Comune e per l’utente. Occorre proseguire la rivoluzione avviata col Metromare che ha risolto il nodo della tratta Riccione-Rimini, collegando la Fiera a Nord e Cattolica a Sud per poi togliere il doppione della linea 11 e potenziare le tratte perpendicolari con l’entroterra. Inoltre bisogna potenziare e qualificare il servizio a chiamata implementandolo con sistemi di prenotazione efficienti e moderni, come potrebbe essere pure addirittura creare una APP dedicata a questo. C’è poi un tema di costi, anche questo molto sensibile. Se si vuole incentivare il trasporto pubblico occorre pensare di trasferire almeno parte del costi sulla fiscalità generale. Va infine accelerata l’approvazione del piano territoriale di area vasta che prevede forme concrete di perequazione per far avere più risorse alle aree interne che forniscono alla costa i cosiddetti servizi ecosistemici, acqua, aria, materie prime".