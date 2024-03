Il Victor punta la vetta. United, debutto per Utro

La corsa verso la vetta del Victor San Marino oggi riparte da Agliana. Sette i punti che in classifica dividono i toscani dai biancazzurri della Repubblica che continuano a vedere la vetta da molto vicini, staccati di quattro punti dalla capolista Ravenna. Decisamente appassionante la corsa verso la serie C nel girone D con tantissime squadre ancora in lotta. Dal Corticella a quota 45 fino ai giallorossi romagnoli a quota 51 ancora in tanti possono cercare di dire la loro. E la 27esima giornata, quella di oggi sarà importantissima. Quella in cui prima e seconda della classe, Ravenna e Carpi, si troveranno faccia a faccia in Emilia. Ai titani il compito di continuare a tenere il passo. Passo ritrovato proprio lo scorso turno grazie al successo sul Mezzolara. E ora quel cammino entusiasmante i biancazzurri non hanno intenzione di abbandonarlo. Il giudice sportivo riconsegna a mister Cassani De Queiroz, Lombardi e Lattarulo, tutti assenti domenica scorsa per squalifica. Ha un obiettivo chiaro in testa, quello di tornare a vincere anche lo United Riccione che, fresco di nuovo allenatore, oggi torna al ’Nicoletti’ per mettersi alla prova con il Real Monterotondo Scalo quart’ultimo della classe. Sarà giornata di debutto per il nuovo tecnico dei romagnoli Salvatore Utro (foto) che a inizio settimana ha preso il posto dell’esonerato Riolfo in panchina. Ennesimo cambio al timone quello voluto dal presidente Pasquale Cassese.

Serie D. (27ª giornata, ore 14.30). Girone D: Aglianese-Victor San Marino, Borgo San Donnino-Sangiuliano City, Carpi-Ravenna, Certaldo-Pistoiese, Forlì-Fanfulla, Mezzolara-Corticella, Progresso-Sant’Angelo, Sammaurese-Lentigione. Venerdì: Imolese-Prato.

Classifica: Ravenna 51; Carpi 50; Forlì 49; Victor San Marino, Lentigione 47; Corticella 45; Aglianese 40; Imolese, Fanfulla 38; Prato 36; Sangiuliano City 35; Sant’Angelo 33; Pistoiese 32; Sammaurese 31; Progresso 25; Borgo San Donnino 17; Mezzolara, Certaldo 16.

Girone F: Alma Juve Fano-Campobasso, Avezzano-Matese, Fossombrone-Chieti, Roma City-Vigor Senigallia, Sambenedettese-San Nicolò Notaresco, Sora-L’Aquila, Tivoli-Atletico Ascoli, United Riccione-Real Monterotondo Scalo, Vastogirardi-Termoli.

Classifica: Campobasso 56; Sambenedettese 52; L’Aquila 49; Avezzano 43; Vigor Senigallia 41; San Nicolò Notaresco, Roma City 40; Chieti 36; Fossombrone, Atletico Ascoli 34; United Riccione 31; Sora 30; Tivoli, Termoli 28; Real Monterotondo Scalo 25; Alma Juve Fano 23; Vastogirardi, Matese 21.