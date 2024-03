In fuga sulla Marecchiese semina il panico in paese

Una fuga a folle velocità in paese, con sorpassi azzardati e una rotatoria imboccata contromano. Tutto per sfuggire al controllo dei vigili, che tentavano di fermarlo perché era al volante di una Bmw Serie 1 ma senza avere l’assicurazione. È andata male a un 26enne che l’altro ieri, intorno a mezzogiorno, ha seminato il caos nelle strade di Villa Verucchio, prima di essere intercettato dagli uomini della polizia locale. Il giovane, a quell’ora, si stava dirigendo verso casa quando lungo la Marecchiese, poco prima dell’ingresso in paese, la sua Bmw è incappata nelle telecamere dotate del sistema di lettura, il cosiddetto TargaSystem in grado di rilevare eventuali irregolarità. Immediatamente è partita la segnalazione ad una pattuglia della polizia locale che si trovava nei parapiggi.

La Bmw è stata così ’agganciata’ dagli agenti della polizia locale, che hanno seguito il 26enne coi lampeggianti accesi, facendogli segno di fermarsi. Il giovane, alla vista della pattuglia, anziché fermarsi ha pensato bene di tagliare la corda e ha spinto a tavoletta sull’acceleratore. Dopo aver zigzagato per un po’ sulla Marecchiese, tentando di seminare l’auto alle sue spalle, ha svoltato a destra verso via Tenuta, percorso via Fratelli Rosselli, via Di Vittorio, via Aldo Moro, via Banfi, via Casale prendendo contromano la rotatoria con via Provinciale Nord per poi proseguire lungo il viale del Cimitero, fino ad arrivare alla propria abitazione. Gli uomini della polizia locale, che lo avevano sempre seguito, lo hanno quindi fermato, identificato e sanzionato per le varie infrazioni. Al 26enne sono stati decurtati in un colpo solo 19 punti. Per lui sono scattate l’immediata revoca della patente (sulla quale erano rimasti solo 11 punti) e una maxi multa da 2.153 euro per guida pericolosa, sorpasso all’incrocio e circolazione contromano. "Quant’è accaduto conferma l’importanza e l’efficacia del sistema di videosorveglianza con telecamere di contesto e lettura targhe che abbiamo attivato", dice l’assessore Andrea Cardinali.