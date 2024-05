"In spiaggia i veri pericoli sono di notte"

L’estate è appena iniziata, ma il clima in spiaggia è già diventato rovente. Tiene banco la questione delle concessioni balneari: dopo le contestazioni al Twiga in Versilia e al Papeete di Milano Marittima, i bagnini riminesi temono le stesse scene. L’allarme l’ha lanciato Mauro Vanni, presidente della cooperativa bagnini di Rimini sud. E l’ex assessore Roberto Biagini, che fa parte del Coordinamento nazionale mare libero, subito gli risponde per le rime: "Non decide Vanni chi o cosa possa turbare l’ordine e la sicurezza pubblica. Se ritiene che chi stende l’asciugamano per fare il bagno sia pericoloso chiami le forze dell’ordine, che poi avranno anche il dovere di controllare stabilimenti e bar. Fatti ben più gravi avvengono di notte nei pressi dei chiringuitos in spiaggia...".