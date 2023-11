In vetrina sarà un Natale felliniano: "Ora aiutiamo i negozi del centro"

Metti Fellini in vetrina. A Rimini il Natale quest’anno sarà dedicato al Maestro grazie all’iniziativa di ’Zeinta di borg’, l’associazione che riunisce numerosi negozi e attività del centro storico e dei borghi. E che ha deciso con il concorso ’Oscar della vetrina’ che premia i migliori addobbi di Natale, di rendere omaggio a Federico Fellini a trent’anni dalla sua scomparsa. Ieri la presentazione dell’iniziativa, presenti anche gli assessori Juri Magrini e Mattia Morolli. "Inviteremo tutti i commercianti del centro storico e dei borghi ad allestire le vetrine dei loro negozi ispirandosi a Fellini – spiega Daniele Fagnani, presidente di ’Zeinta di borg’ – Basterà anche un semplice richiamo, una foto, magari un oggetto... Qualcosa che rimandi al nostro grande Federico". Per la prima volta "potranno partecipare al concorso non solo i nostri associati – spiegano Fagnani e la vicepresidente dell’associazione Cristina Ottaviani – ma tutti gli esercenti del centro storico e dei borghi". La scelta del Natale felliniano in vetrina non è stata pensata solo per il trentennale della morte del regista. "Il cinema di Fellini è poesia pura. Nei suoi film il sogno e la realtà si sovrappongono. Una sensazione magica e in fondo simile a quella che si crea durante Natale. E le vetrine dei negozi saranno una sorta di ’porta’ per entrare nel mondo dei sogni".

"Con questa iniziativa – continua Fagnani – vogliamo anche promuovere e sostenere le attività del nostro centro commerciale naturale, in un periodo così difficile per il settore. Gli allestimenti e l’atmosfera di festa contribuiranno a incentivare lo shopping nei negozi di vicinato". Dall’1 dicembre verranno distribuiti zainetti con le istruzioni per il concorso. Dal 10 al 22 dicembre una giuria speciale valuterà le migliore vetrine, nel contempo partirà il contest sui social. Il 22 la proclamazione dei vincitori del concorso, organizzato con la collaborazione di Romagna banca.

Manuel Spadazzi