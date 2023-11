Incidente in auto, bimbo di tre anni muore dopo una settimana di agonia

Rimini, 18 novembre 2023 - Non ce l'ha fatta Cabrera Perez Giulio Gugnali, il bimbo di tre anni rimasto gravemente ferito in un tremendo incidente frontale avvenuto una settimana fa alle 22.50 circa in viale Pinzon a Bellaria Igea Marina (foto).

Uno schianto nel quale erano rimaste coinvolte due famiglie bellariesi. L'incidente aveva coinvolto una Skoda Qarok che viaggiava da Rimini verso Bellaria, condotta da un uomo di 34 anni.

Con lui c'erano la compagna e un bambino, loro figlio, di appena un anno, regolarmente assicurato al seggiolino di sicurezza nel sedile posteriore. Dalla direzione opposta invece arrivava la Lancia Delta a bordo della quale si trovava il piccolo Giulio Gugnali.

Al volante c'era un uomo di 51 anni, in auto anche una ragazza di 30 anni. Lo scontro frontale, verificatosi per cause ancora in via di accertamento da parte della polizia locale di Bellaria coordinata dalla Procura di Rimini, ha provocato in tutto sei feriti, con le condizioni più gravi che sono apparse essere quelle del 51enne alla guida della Lancia Delta e appunto del piccolo Giulio.

Il bimbo di tre anni infatti era stato trasferito all'ospedale 'Bufalini' di Cesena, dove per una settimana è stato ricoverato in terapia intensiva dove infine questa mattina ha però perso la vita.