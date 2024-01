Instancabile Befana. A Rimini in flyboard, a Riccione vien... ballando

Da Bellaria a Cattolica facendo un salto anche nei parchi divertimento. Sarà una lunga giornata sabato per la Befana.

Rimini. A due passi dall’Ice Village, in Piazzale Boscovich (alle 15), la vecchietta più famosa d’Italia arriverà dal mare in flyboard, accompagnata da alcune moto d’acqua. Sarà run e arriverà quindi di corsa, nel Borgo San Giuliano (dalle 10.30), proponendo una simpatica rivisitazione della tradizionale befana sollecitando una piccola attività fisica, da condividere con tutta la famiglia e con una finalità benefica. A Torre Pedrera, esattamente al Bagno 65 (alle 15.30), arriverà direttamente dal mare con uno spettacolo di intrattenimento di moto d’acqua del gruppo Acquabike.

Riccione. Danzerà a ritmo di musica a Riccione Paese (dalle 15). L’attesa vecchina sfreccerà a bordo di un insolito mezzo di trasporto che sfilerà lungo corso Fratelli Cervi, accompagnata dagli allievi di Riccione Dance Center. I dolci? Certo che non mancheranno.

Misano. Impossibile perdersi il tuffo della Befana in Piazzale Roma (alle 11). Nel pomeriggio, poi, in Piazza della Repubblica (alle 15) la vecchia signora consegnerà le calze ai bambini. Ci sarà anche un mercatino di artigianato artistico e si potrà pattinare sulla grande pista in ghiaccio.

Cattolica. Nel magico igloo di Piazzale Roosevelt, strizzando l’occhio all’ambiante e al riciclo, la Befana consegnerà le calze speciali a tutti i bambini alle 16.30.

Verucchio. I tradizionali canti dei Pasquaroli (dalle 14) risuoneranno per le vie. Di casa in casa. Mentre a Villa Verucchio, in Piazza Europa, alle 15.30 spazio alla danza con l’esibizione della scuola New Graphic Ballet, seguita alle 16.30 dal concerto dei Nashville and Bacbones e alle 17.30 dal concerto di Sergio Casabianca e Le Gocce. E per i più piccini, lancio di caramelle dai giocolieri e Befane sui trampoli.

Bellaria. Ci saranno le marionette in Piazzetta Fellini, con lo spettacolo ‘Fagiolino, Sganapino e i doni della Befana’.

Parchi. ‘La Befana vien... di giorno’ a Oltremare di Riccione. Sabato e domenica la vecchietta a bordo della sua scopa farà tappa nella foresta Incantata per incontrare tutti i bimbi ospiti del family experience park. Nella calza della Befana dell’Acquario di Cattolica ci sarà un nome per il baby pinguino, mentre a Italia in Miniatura si viaggerà sul trenino di Pinocchio e si navigherà nella Venezia in scala.