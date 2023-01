"Io, ingegnere in missione per conto di Dio"

di Manuel Spadazzi

"Non ho ancora pensato a quello che dirò in Duomo il 22 gennaio. Ma sicuramente ringrazierò i riminesi per l’accoglienza e chiederò loro di avere tanta pazienza con me". Prima di cominciare il suo mandato a Rimini, monsignor Nicolò Anselmi trascorrerà alcuni giorni in Giordania (è partito ieri) per un incontro con altri vescovi da tutto il mondo. Dal 21 il nuovo vescovo di Rimini sarà in città, il giorno dopo celebrerà in Duomo la messa per il suo insediamento.

Conosce Rimini? Che idea si è fatto della città?

"Prima della mia nomina ero stato solo tre volte qui: una per il Meeting, un’altra per un incontro della Papa Giovanni XXIII, infine una a Bellaria in occasione di un evento sportivo. Dopo che Papa Francesco mi ha scelto come nuovo vescovo di Rimini sono venuto per incontrare in privato monsignor Francesco Lambiasi. Certamente conosco Rimini per la sua fama e per il turismo. Mi sembra una realtà vivace, anche dal punto di vista imprenditoriale".

E della diocesi, cosa pensa?

"Una bella diocesi, a cui Lambiasi è dedicato tantissimo. E’ una realtà molto ricca, anche per il mondo del volontariato che la vive: penso alla Papa Giovanni, ad altre associazioni, a San Patrignano. Mi sono poi documentato sulla storia ecclesiale. E’ una terra con tanti beati, penso ad Alberto Marvelli, a Sandra Sabattini, a Don Oreste Benzi di cui è in corso il processo in corso per la beatificazione. Ecco, la diocesi di Rimini è una barca che già naviga bene, e io ci salgo sopra volentieri".

Lambiasi ha deciso di restare a Rimini , da vescovo emerito. Come gestirà la convivenza?

"E’ un’esperienza che abbiamo vissuto già a Genova con il cardinale Bagnasco. Il fatto che monsignor Lambiasi resti qui ci aiuterà, la sua saggezza e la sua esperienza saranno molto preziose. Gli chiederò spesso consigli, soprattutto nei primi tempi".

La Chiesa vive una fase delicata: la morte di Papa Benedetto XVI ha riaperto divisioni e polemiche al suo interno, e Papa Francesco ha definito "il chiacchericcio un’arma letale".

"Uno tra i maggiori desideri del Papa è l’unità, la concordia. La Chiesa deve ritrovare la sua unità, dobbiamo stare tutti con Papa Francesco. Le divisioni sono una delle ferite più sanguinose, ma sono convinto che si possano ricomporre".

Torniamo a Rimini: tra i problemi che la diocesi deve affrontare c’è la ricerca di fondi per salvare chiese chiuse o che necessitano di urgenti lavori di ristrutturazione. Come agirà?

"Il mio compito è di curarmi prima di tutto delle anime della comunità riminese. Vedremo di affrontare i problemi e di risolverli, sono fiducioso che il Signore ci indicherà la strada migliore. Non sono preoccupato".

Cosa chiederà ai riminesi?

"Di avere pazienza. E di sopportare i miei difetti".

Quale reputa quello principale?

"Io sono laureato in ingegneria, da me ci si aspettebbe rigore e precisione. Invece rigore e precisione non sono le mie caratteristiche migliori, e capisco che questo a volte può disturbare. Ma dico anche: i veri ingegneri sono quelli che capiscono quello che non funziona, e poi trovano la soluzione".

Quanto le pesa lasciare Genova, la città dov’è cresciuto?

"Il dispiacere di andarmene c’è ma sono certo che a Rimini starò bene e sono entusiasta di iniziare questa esperienza. Dopo la nomina ho scoperto che tanti genovesi hanno legami con Rimini. E penso che Genova abbia molto da imparare da Rimini".