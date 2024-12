La festa accende la spiaggia . Tute da sci, spiedini e falò per il party in stile montanaro

Se la montagna non va dal bagnino è il bagnino che si fa la montagna. Alla spiaggia 151 di Riccione hanno trasformato la sabbia in neve e il chiringuito con musica in un locale da aprés sky sulle Dolomiti. Claudio Angelini con alcuni amici haorganizzato anche quest’anno la festa di Santo Stefano. "In questa particolare giornata non ci sono molte occasioni di festeggiare offerte dai locali, così ci abbiamo pensato noi a ravvivare Santo Stefano". Festa in spiaggia dalle 16 a mezzanotte scaldandosi con i ‘foconi’ tra un bicchiere di vino e uno spiedino di calamari. Niente polenta. Anche se sarebbe stata l’ideale per richiamare le atmosfere alpine, siamo pur sempre in Romagna e in spiaggia, per cui lo spiedino non poteva mancare.

La voglia di stare assieme sulla sabbia ha vinto anche sul vento gelido che ha soffiato per l’intera giornata di ieri. Le temperature montane erano assicurate come anche l’abbigliamento. C’è chi si è presentato, come da tradizione per il Santo Stefano alla zona 151, con abbigliamento sciistico: snowborad parcheggiato all’entrata, giacca e occhiali da sci. Un revival giunto alla sua seconda edizione e iniziato nel 2023 nell’anno in cui si sono celebrati i primi quarant’anni di un film cult, ‘Vacanze di Natale’. Alla 151 hanno colto l’occasione al balzo allestendo la spiaggia come da set fotografico per ricordare le avventure sulla neve di Jerry Calà e Christian De Sica. Quest’anno è stato concesso il bis per quella che sta diventando una tradizione natalizia. A testimoniarlo c’è anche un numero. Sono state 22mila le visualizzazioni del video che anche quest’anno Angelini ha realizzato con gli amici. Vestito con camicia hawaiana guidava un trattorino trainando una sciatrice sulla sabbia. Dopo così tante visualizzazioni le persone non sono mancate in spiaggia per un appuntamento rivolto a tutte le età. Nel pomeriggio sono arrivate anche famiglie con bambini, rigorosamente vestiti da sci. Poi con il passare delle ore il pubblico si è fatto adulto.

Per chi si è perso la festa rimangono un paio di occasioni per brindare al nuovo anno sulla sabbia. Sempre a Riccione al bagno 65 stanno organizzando un momento di festa alle 11 del mattino del 31 dicembre con panettone e vin brulé così da festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Altra occasione per divertirsi al bagno 75, Golden Beach. Anche qui il chiringuito è aperto con tante altre iniziative dalle mostre fonografiche ai laboratori per i bambini fino alla presentazione di libri. Il 30 dicembre arriverà anche il momento della grigliata di sardoncini con un bicchiere di vino.

Andrea Oliva