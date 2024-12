Summer tutto l’anno . Due cupole sul lungomare per vivere il mare d’inverno

Sono spuntate le cupole al Summer Rimini cafè sul lungomare Tintori, tra la spiaggia e il Grand Hotel. Da alcune settimane il Rimini cafè offre una propria interpretazione del mare d’inverno, e la cosa sta piacendo alla clientela. L’idea di Lucio Paesani, che a due passi ha anche il Coconuts, è stata semplice: organizzare uno spazio prettamente estivo e all’aperto, trasformandolo in un luogo da vivere anche con le temperature fredde di questi ultimi giorni. In questo modo ha consentito a tutti di godere dello spettacolo del mare d’inverno. Così sono spuntate due cupole trasparenti nello spazio del locale affacciato sulla rotonda dedicata al maestro Federico Fellini. Alte diversi metri, offrono spazio per la clientela che in queste serate fredde, ma a tratti anche terse, possono ammirare il cielo stellato. Le cupole rimarranno posizionate anche nei prossimi mesi per poi essere tolte con l’avvicinarsi della bella stagione. Le cupole al Rimini cafè al mare si inseriscono nella storia del mare d’inverno in riviera.

Tra Rimini e Riccione sono state diverse nel corso del tempo le esperienze simili. A partire prima di tutti era stata Riccione che anni fa aveva lanciato l’idea delle cupole. Ne vennero realizzate alle spiagge le Palme beach, vicino al porto, e al ristorante Tanimodi, in piazzale Azzarita. Qui si poteva cenare sulla sabbia guardando il mare. A Rimini arrivarono alcuni anni fa a Miramare grazie ai bagni Ricci che allestirono lo stabilimento per richimaare clientela anche durante le festività natalizie.

Con i venti gelidi che hanno iniziato a soffiare da Bruxelles, venti di Bolkestein, in spiaggia si sono raffreddati con il tempo i propositi di allestire gli stabilimenti per il periodo natalizio. Così ci ha pensato Paesani a riportare le cupole a ridosso del lungomare e degli stabilimenti balneari.