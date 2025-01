La lotta al vertice si fa accesa. Quattro regine, sfide cruciali

È sempre lotta a quattro, nella A2 2024-2025. L’inizio del girone di ritorno conferma vecchie e nuove certezze, almeno per la scalata al primo posto che vale la promozione diretta. In ballo le quattro regine che si giocheranno a metà marzo la Coppa Italia, vale a dire Rimini, Udine, Cantù e Cividale. Le prime due sono appaiate in testa alla classifica con 34 punti, i brianzoli seguono a 32 e la Pillastrini – band insegue e 30. Dietro, a quattro punti, un gruppo di cinque squadre. Difficile immaginare che una di queste riesca a recuperare terreno fino a superare tutte le concorrenti per la Serie A diretta. La Fortitudo potrebbe essere un’indiziata, ma gli 8 punti dalla vetta sono già tanti e davanti corrono. Già, ma come corrono? Tra le quattro, è RivieraBanca quella che nelle ultime cinque partite ha raccolto meno (tre vittorie), con le altre tutte a quattro successi e un solo ko. La migliore in casa è Udine, l’unica con il parquet inviolato (11-0), mentre in trasferta è la Rinascita a guardare tutti dall’alto in basso con un bilancio di 9-2. Sul mercato, Cividale ha sostituito qualche settimana fa Marks con Lamb, Cantù ha approfittato dell’italianizzazione di Basile per prendersi anche Hogue (e poi ha tesserato pure Okeke) e Udine ha messo a segno l’ultimo colpo proprio questa settimana, con Simone Pepe da Orzinuovi a rinforzare il roster. La guardia abruzzese arricchisce il reparto esterni con talento e tiro, anche se, al completo, sarà difficile accontentare tutte le star dell’Apu. Rbr non si è mossa, ma è anche sempre restata prima in un campionato di livello straordinario. Dunque, calma e valutazioni ponderate sugli eventuali innesti. Lo sprint ammette poche cadute a sorpresa. Nell’ultimo turno, ad esempio, Cantù (con Rieti) e Rimini (a Forlì) hanno perso, con naturale passo avanti delle altre due. I prossimi dieci giorni saranno cruciali nell’economia del girone di ritorno, perché si giocheranno tre partite. RivieraBanca ha un impegno sulla carta morbido con Piacenza, poi però andrà a Brindisi mercoledì 29 e sarà a Milano sabato 1° febbraio. Più semplice il terzetto di partite per Udine, con Brindisi in casa, Vigevano fuori e Avellino in casa. Di fuoco il programma di Cantù, che affronterà la trasferta di Milano e poi quella terribile di Bologna prima di rientrare a Desio contro Forlì. Infine Cividale, che prima ha un impegno parecchio tosto a Rieti, ma poi ha Cremona e Nardò in casa. Occhio al tour de force, all’inizio di un lungo sprint con un obiettivo di valore superiore. Per la partita di domenica con Piacenza, i biglietti sono acquistabili online su vivaticket, in sede al Flaminio, oppure alle tabaccherie T’Immagini, Pruccoli e Millennium.

Loriano Zannoni