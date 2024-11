La magia del presepe scolpito sulla sabbia

La magia del Natale si vive nella tradizione dei presepi. Non solo statuine, ma anche Natività artistiche, artigianali e viventi. In una città marinara come Rimini non poteva poi mancare il presepe di sabbia, direttamente vista mare. Da oggi alle 11 fino al 12 gennaio prende forma ’Betlemme di Giudea anno zero’, il grande presepe di sabbia scolpito sulla spiaggia invernale. Una grande installazione che occupa una superficie di 500 metri quadrati sulla spiaggia libera di piazzale Boscovich, all’interno di una struttura coperta. Composto da oltre venti gruppi scultorei di un’altezza che varia tra il metro e mezzo e i cinque, inseriti all’interno di un’ambientazione tradizionale natalizia. Sono sei i maestri che hanno scolpito la meraviglia di sabbia, provenienti da diversi paesi d’Europa. Il segreto è quello di modellare la sabbia con l’acqua per creare le opere giganti che vanno a comporre la Natività tra pastori, animali e la vita del villaggio con artigiani e personaggi. Spazio anche ai più piccoli con un presepe dedicato a loro e ai personaggi dei loro fumetti preferiti. Le sorprese non finiscono qui. Insieme al presepe di sabbia alle 11 prende il via anche il Villaggio di Natale (piazzale Boscovich). Mercatini dell’artigianato, l’Happy circus con un tendone per gli spettacoli dei bambini e la pista di pattinaggio.

Ma a Rimini le Natività si possono ammirare in tantissimi modi. La tradizione del presepe vivente rivive con i figuranti di ’In viaggio con i Re Magi’, in scena il 6 gennaio con una rappresentazione che coinvolgerà tutto il centro storico unendo culture e tradizioni diverse. Quattrocento personaggi in carne ed ossa, provenienti da dieci nazioni diverse pronti a sfilare per le vie della città, accompagnati da musiche e danze tradizionali. La tradizione del presepe vivente si rinnova anche nell’entroterra, offrendo uno spettacolo suggestivo nel borgo medievale di Montefiore. Centottanta figuranti che il 26 e 29 dicembre e il primo gennaio dalle 17 alle 20 riempiranno le strade del paese attorno alla rocca. Il presepe vivente passa anche per il borgo di San Giuliano con l’appuntamento del 22 dicembre alle 16.

Non mancheranno poi i tradizionali presepi che in tanti luoghi di Rimini onoreranno una tradizione antichissima. Ad esempio dall’8 dicembre al 6 gennaio nella chiesa di San Bernardino e nel tempio Malatestiano; ma anche nella chiesa dei Paolotti o nel santuario di Covignano dedicato a santa Maria delle Grazie. Nella chiesa di via Santa Chiara, la natività sarà meccanica con personaggi che si muoveranno vestiti con abiti realizzati con stoffe pregiate. Non può mancare poi il classico presepe sotto l’Arco d’Augusto e quello galleggiante in darsena, installato sulle barche a vela storiche.

Federico Tommasini