La piaga incidenti sul lavoro. A 78 anni rischia la vita in hotel

Un incidente sul lavoro tira l’altro, anche nel 2024 la piaga sembra non avere fine. Drammatico e atipico ciò che è accaduto ieri mattina a Rimini. Un uomo di 78 anni è stato colpito in testa da un pesante pannello di legno truciolare, precipitato dal terzo piano di un hotel durante il trasporto di alcuni mobili nelle camere della struttura ricettiva. La vittima è itolare di una ditta di arredamenti con sede a Riccione e ora è ricoverato in gravi condizioni. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio di carabinieri e Medicina del Lavoro. In particolar modo sarà necessario valutare in maniera approfondita gli aspetti riguardanti la normativa in materia di sicurezza sul lavoro e il rispetto, da parte del personale, di tutte le misure precauzionali previste dalla legge. Per issare i pannelli di legno e gli altri pezzi di arredamento fin sul balcone delle camere al terzo piano è stato utilizzato un montacarichi esterno. Durante le operazioni, tuttavia, qualcosa deve essere andato storto. Uno degli operai non sarebbe riuscito a trattenere il pesante pannello che è precipitato fino a schiantarsi addosso al 78enne, che è stato letteralmente tramortito dall’urto violentissimo. L’uomo è ricoverato nel

reparto di Rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena.