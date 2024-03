La sinistra riunita ‘inaugura’ la campagna elettorale. La Dc fa squadra con Alleanza Riformista

"Allargheremo la nostra coalizione? Vedremo chi convergerà sui nostri contenuti". Partito dei socialisti e dei democratici, Libera e Partito socialista fanno squadra ormai da un po’ e ora danno il via alla campagna elettorale sui contenuti. "Abbiamo iniziato un percorso – dice il segretario di Libera, Matteo Ciacci – ora dobbiamo raccontare ai nostri cittadini che un nuovo approccio è possibile. C’è la necessità oggi più che mai di un grande cambiamento. Occorre ridurre la distanza che c’è tra le istituzioni e la cittadinanza". "Un fatto storico e una vittoria delle sinistre, mai così unite e rappresentate in una formazione – sottolinea il presidente del Psd, Luca Lazzari – che aggrega ben tre forze, anzi, quattro", ricordando l’ingresso di Md nel Psd. Ma la nuova coalizione non chiude le porte a possibili altri alleati. La Dc? Nulla è ancora deciso, ma intanto ieri la Democrazia cristiana ha fatto sapere di aver incontrato Alleanza Riformista. "Un’importante occasione di dialogo e scambio di idee – fanno sapere da via delle Scalette – sui principi fondamentali di una piattaforma programmatica comune, aperta a chi vorrà percorrere insieme questa strada e portare il proprio contributo. L’obiettivo è quello di proporre ai cittadini proposte politiche concrete e realizzabili".