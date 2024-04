L’appello dei cittadini sui social: "Valorizziamo di più il centro"

L’associazione cattolichina "U J’era Catolga" chiede di valorizzare meglio e di più il centro storico cittadino. Ieri la pagina Facebook ha ricevuto in pochissime ore oltre 3.000 visualizzazioni sul tema: "Nel rifacimento di via Pascoli – ha scritto Tiziano Tonti – si è inteso mettere in risalto, contrassegnandola con pietre di colore diverso, la presenza in quel luogo di una particolare struttura". La porta di ingresso alla città da Rimini di alcuni secoli fa ma poi eliminata: "Mi domando perché non mettere una targa per spiegare ai turisti ad esempio di cosa si tratta? – continua Tonti – perché non segnalare che abbiamo un centro storico che parte da via Pascoli e arriva in Piazza Filippini? Perchè non segnalare che Cattolica viveva di "turismo" già dal Cinquecento e vedeva la presenza di osterie e locande, lungo la via Flaminia, mostrando con apposite targhe dove erano ubicate? Il centro storico potrebbe rappresentare quel "museo diffuso", che è un frammento della nostra identità".