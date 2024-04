Lasersoft Riccione, primato in cassaforte

Il primato ora è in cassaforte. La Lasersoft Riccione, vincente nella 24ª giornata del girone F, è matematicamente prima a due giornate dal termine e può già pensare alla postseason. Le ragazze di Piraccini hanno battuto in trasferta Castel Maggiore con relativa semplicità, con un 3-0 che ha lasciato le avversarie a 22, 20 e 14. Nei primi due set c’è discreto equilibrio, con le padrone di casa anche avanti 17-14 al 1° prima della rimonta firmata Ricci e Gabellini. Nel secondo set in vantaggio c’è sempre Riccione, che si fa avvicinare sul 22-20 prima di chiudere. Nel terzo, infine, gara a senso unico. Ora per la Lasersoft sono in programma le gare con Montesilvano e Porto San Giorgio poi, dal 18 maggio, il doppio confronto con la vincente del girone E. Il tabellino: Tallevi 15, Spadoni 13, Gabellini 6, Spinaci 5, Bologna 5, Montesi 4, Ricci 4, Godenzoni 1, Mercolini, Tobia, Calzolari L1, Mancino ne, Jelenkovich L2 ne. All.: Piraccini. Vince anche la già retrocessa Emanuel Raggini Rimini, che con Cervia va sotto di due set e poi prevale 3-2 al tie-break: 20-25, 21-25, 25-21, 25-18, 15-10. Il tabellino: Magalotti 17, Ricci, Astolfi, Orsi 9, Pivi 12, Magi, G. Morelli 24, Catalano 4, Greco 20, Pasolini, Fabbri L1, Forlani L2 ne, Verde ne, A. Morelli ne. All.: Galli. La classifica: Lasersoft Riccione 67; Pesaro 58; Porto San Giorgio 51; Montesilvano e Filottrano 39; Massa e Mosaico Jr Ravenna 37; Potenza Picena e Cervia 35; Pescara 33; Collemarino e Castel Maggiore 24; Emanuel Raggini Rimini 18; Olimpia Teodora Ravenna 7.