Le moto storiche corrono a Pasquetta

Il giorno di Pasquetta per i motociclisti non sarà necessaria la gita fuori porta per saziare la voglia di motori. A Misano dalle 10 alle 18 sarà rievocato lo storico circuito cittadino dove sfileranno le moto del passato. Dopo il passaggio tra le balle di paglia le moto saranno esposte per essere ammirate nella mostra scambio organizzata dal Moto Club Misano nella zona antistante l’Arena 58 in viale Romagna. Dopo 24 anni il Moto Club Misano ripropone la rievocazione storica del circuito cittadino Città di Misano, in ricordo a Mario Bertozzi, per gli amici Pioz.