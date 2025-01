Libri, teatro e spettacoli. Rimini celebra la Memoria

Rimini non dimentica e celebra il ricordo dell’orrore nazifascista perché non si ripeta mai più. In occasione del giorno della Memoria, la città dà il via ad una serie di appuntamenti pronti a partire da questo giovedì. Lunedì 27, giorno della ricorrenza internazionale, alle 10.30 verrà posata una corona di alloro sul monumento dedicato alle vittime dei campi di prigionia nazisti, al parco ’Ai caduti nei lager’ di via Madrid. "Davanti alle difficoltà sociali spesso le persone tendono a rifugiarsi nell’’uomo forte’ e in ideologie totalitarie – dice il sindaco Sadegholvaad –. I cicli della storia a volte si ripetono e con queste iniziative cerchiamo di arginare tali derive, con lo scopo di non dimenticare mai".

Tanti gli eventi dedicati alla cittadinanza ed un progetto di educazione dedicato alle scuole superiori del territorio che coinvolge 130 ragazzi di 17 e 18 anni. "Quest’anno lavoreremo sul tema della diversità con ’I nemici sono gli altri’ – spiega l’assessora Francesca Mattei –. Rimini è una città nata proprio all’insegna dell’accoglienza e della diversità. Attraverso film, spettacoli e presentazioni di libri vogliamo valorizzare la diversità come ricchezza, educando anche i ragazzi e le nuove generazioni".

Il programma inizia giovedì e venerdì alle 10 al teatro degli Atti con ’Anna Frank il diario segreto’, un film animato adatto a bambini e a tutta la famiglia. Dal grande schermo ai libri: domenica Laura Fontana presenterà ’Fotografare la Shoah. Comprendere le immagini della distruzione degli ebrei’, appuntamento alle 17 al teatro Galli. In serata, alle 21, al teatro degli Atti va’ in scena lo spettacolo ’Impronte dell’anima’. Gli appuntamenti continuano poi giovedì 30, con il Consiglio comunale dedicato ai ragazzi, durante il quale gli studenti saranno protagonisti di un dibattito animato e riflessioni condivise con i consiglieri e la cittadinanza. Rimini da oltre sessant’anni si dedica con impegno a sensibilizzare le nuove generazioni. Era il 1964 quando la città avviò il lungo percorso di formazione e viaggi della memoria verso i luoghi simbolo della Shoah in tutta Europa. Dopo 61 anni sono stati oltre 10mila gli adolescenti riminesi che hanno partecipato a percorsi di formazione storica e riflessione sulle ideologie razziste. "Nell’ottobre scorso gli studenti hanno viaggiato fino a Monaco di Baviera per visitare il campo di concentramento di Dachau – conclude Mattei –. I progetti dedicati alle scuole si concluderanno poi nel prossimo autunno, attraverso tante iniziative e seminari dedicati al tema della memoria".

Federico Tommasini