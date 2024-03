Lista civica, Morelli non smentisce: "Ma per ora penso a finire il mandato"

Bocche cucite e nessun commento nel Pd di San Giovanni all’indomani della indiscrezione sulla possibilità di una lista civica con candidato Daniele Morelli, sindaco uscente, in corsa contro il Pd e la candidata Michela Bertuccioli nelle prossima tornata elettorale di giugno. In paese si rincorrono voci sul futuro del primo cittadino che, grazie alla nuova legge elettorale, potrebbe candidarsi per una terza volta, ma, sorprendentemente, a capo di una lista civica.

Il sindaco Daniele Morelli conferma ora le voci ma non aggiunge altro e ribadisce: "Le voci che circolano in paese non sono state create dal sottoscritto, io sono concentrato sul finire nel modo migliore possibile il mio mandato attuale da sindaco e nel dare il massimo come consigliere provinciale". Dichiarazione lineare con lo stato attuale delle cose ma che non scioglie alcun dubbio sulla prossima tornata elettorale e sulle decisioni dei prossimi mesi sulle quali il sindaco ripete con decisione "No comment".

Intanto in città, però, continuano le consultazioni tra le varie forze politiche e la campagna elettorale entra nel vivo per un Comune ritenuto oramai porta della Valconca e nodo viario tra mare ed entroterra sempre più strategico. Nelle prossime settimane si capirà meglio tutto ma la candidatura di Mirna Cecchini al terzo mandato a San Clemente pare aver aumentato l’incertezza a San Giovanni, invece, dove il Pd ha deciso di candidare Michela Bertuccioli e non Morelli, che avrebbe avuto appunto la possibilità di un terzo mandato.

lu.pi.