Lo sfogo dei residenti:: "Il cimitero di Perticara in preda al degrado"

Nuove segnalazioni di degrado per il cimitero di Perticara, frazione di Novafeltria. Con foto alla mano, i residenti pubblicano tutto sui social e si infuriano chiedendo chiarimenti al comune: "La situazione è disastrosa. Qualcosa in passato era stato sistemato ma oggi ci siamo di nuovo. Ci sono pezzi di marmo che cadono dalle tombe e dai muretti, tetti fatiscenti con grondaie ormai distrutte, crepe giganti nei muri, marciapiedi rotti, impianti elettrici che hanno cavi anche scoperti. Siamo davvero dispiaciuti. Si tratta del luogo della memoria, dove riposano i nostri cari. Un luogo che va rispettato". Una denuncia molto simile era stata fatta a marzo 2023, quando addirittura erano crollati dei cipressi sulle tombe. Allora la Montefeltro Servizi, che gestisce la manutenzione del verde, aveva provveduto a sistemare la vegetazione. A un anno di distanza, ecco nuove segnalazioni. "C’è chi, come Santarcangelo, candida il proprio cimitero a monumento storico – continuano alcuni cittadini – Poi ci siamo noi, una frazione abbandonata. Non è possibile continuare a vedere un simile scempio".