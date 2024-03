Luca Fol presenta il nuovo album al teatro degli Atti

Esce venerdì, per Tsck Group, il nuovo album omonimo di Luca Fol, cantautore e musicista riminese che lo presenta dal vivo, per la prima volta, al Teatro degli Atti venerdì 5 aprile alle 21. Anticipato dal singolo Diktat, il disco aggiunge un nuovo pezzetto al percorso intrapreso con la pubblicazione di Io sono meno inglese di thè, il precedente album che ha segnato il passaggio alla scrittura in italiano di Luca con una identità a metà tra electropop e cantautorato e un sound fatto di sintetizzatori pungenti, chitarre frizzanti e animo synth pop.

Sul nuovo album, e sul concerto di presentazione realizzato in collaborazione con il Comune di Rimini, il cantautore dichiara: "Un nuovo disco verrà alla luce e per me sarà un privilegio suonarlo dal vivo con la band che mi segue da anni e altri meravigliosi ospiti. Quanta adrenalina, quanta voglia di salire sul palco. Stiamo preparando lo spettacolo con amore e dedizione". L’album Luca Fol attraversa diversi scenari del cantautorato pop trovando un punto di incontro tra una concezione della musica più divertente e brillante, con jingle synth pop e groove frenetici, e un’attitudine più riflessiva su temi come la spiritualità, la solitudine e la sofferenza.