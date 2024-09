Luce sul ponte di Tiberio. Pulizia e illuminazione per valorizzare il monumento

Luci sul ponte. Il Comune ha deciso di dare l’avvio al progetto di valorizzazione del Ponte di Tiberio con un investimento di 850mla euro. Parte della cifra è riferita alla nuova illuminazione che dovrà rendere ancor più di oggi l’importanza e la maestosità del ponte romano la cui costruzione è iniziata nel 14 dopo Cristo, quando l’imperatore era Augusto, ed è terminata sette anni più tardi con Tiberio. Il ponte è già stato oggetto di un progetto di valorizzazione alcuni anni fa, quando è stata realizzata la Piazza sull’Acqua. Oggi l’amministrazione intende concentrare le attenzioni sulla struttura in pietra, valorizzandone gli aspetti ed infine presentarla nel suo splendore con un attento progetto di illuminazione a led. Andiamo per gradi. L’opera romana si appresta ad accogliere un lavoro accurato che prevede la pulizia delle superfici, il trattamento delle strutture in ferro e la rimozione di depositi superficiali e della vegetazione. A quel punto l’intento è rendere evidente di giorno e nelle ore serali l’opera di valorizzazione realizzata, e questo si si farà attraverso la realizzazione di un impianto di illuminazione che prevede la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con nuove tecnologie a Led. Il risultato non solo migliorerà l’effetto estetico ma permetterà anche una gestione energetica più sostenibile ed efficiente, assicurano dalla giunta. L’utilizzo di nuove tecnologie consentirà anche di gestione il nuovo impianto, calibrando gli effetti luminosi e i consumi.

"Con questo intervento vogliamo restituire ai cittadini e ai turisti un monumento ancora più luminoso, capace di raccontare la sua storia millenaria attraverso ogni pietra, anche nelle ore notturne grazie a un innovativo sistema di illuminazione che saprà esaltarne le linee e la maestosità - spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Mattia Morolli -. Questo progetto non è solo un impegno verso la conservazione del passato, ma anche un investimento nel futuro della città, che continua a scommettere sulla bellezza del suo patrimonio storico come elemento di attrazione culturale e turistica".

a.ol.