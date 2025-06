Malore in mare, anziana salvata dai bagnini

È successo ieri intorno alle 12 sulla spiaggia di Bellaria, all’altezza del bagno 39. Una donna di 83 anni ha accusato un malore mentre si trovava in acqua, a pochi metri dalla riva. La situazione è precipitata in pochi attimi: l’anziana ha iniziato ad annaspare, perdendo il controllo e rischiando di affondare. Provvidenziale è stato l’intervento di un’altra bagnante che, rendendosi conto della gravità, ha lanciato immediatamente l’allarme. Tempestiva la risposta dei marinai di salvataggio. Due di loro si sono subito lanciati in mare con il moscone, mentre altri due colleghi a terra - raggiunti più tardi dagli stessi - hanno coordinato il soccorso e predisposto tutto il necessario per le prime cure una volta riportata la donna a riva. La 83enne è rimasta sempre cosciente e vigile, mentre veniva messa in posizione di sicurezza, in attesa dell’arrivo del personale del 118.

Le cause esatte del malore sono ancora da accertare, ma si ipotizza un colpo di calore o un abbassamento di pressione. L’episodio si è fortunatamente concluso senza conseguenze gravi, ma ha sollevato una riflessione importante sulla sicurezza in spiaggia.

"Non lasciamo soli i nostri anziani e invitiamoli a non esporsi durante le ore più calde", è l’appello dei marinai. "Anche pochi minuti al sole o uno sforzo minimo in acqua possono trasformarsi in un rischio concreto". Un episodio che, grazie alla prontezza dei soccorsi, si è risolto nel migliore dei modi, ma che ricorda a tutti l’importanza della prevenzione, della vigilanza e della solidarietà.

Aldo Di Tommaso