Marks, niente di grave. Solo una botta alla spalla

Sospiro di sollievo. Riviera Banca ha tremato per un paio di giorni, ma gli esami strumentali effettuati ieri scongiurano ogni problema di lungo termine per il dolore alla spalla di Marks. L’americano, che aveva già avuto problemi nella settimana precedente all’ultima partita, con Latina ha subito un colpo che lo ha costretto ad uscire. In caso di gara tirata, equilibrata, coach Dell’Agnello avrebbe probabilmente richiamato in campo il giocatore che poi, visto l’andamento del match, è stato preservato. Lunedì però il dolore non è sparito e così la giornata di ieri è stata decisiva. L’atleta è stato sottoposto a esami strumentali al Medical Center di Misano Adriatico, seguito dal responsabile medico, dott. Eraldo Berardi. Marks è stato poi visitato dal dottor Fabrizio Campi (ringraziato da Rbr nella nota ufficiale), specialista, che nella valutazione approfondita ha evidenziato un trauma distrattivo del rachide cervicale. Ora per lui qualche giorno di riposo e trattamenti di fisioterapia con Diego Bartolini e Filippo Saulle di Rbr, con monitoraggio giornaliero e nuova visita da Campi nel fine settimana. C’è ottimismo su una sua presenza lunedì a Cremona. Sono settimane cruciali per Riviera Banca, la fase a orologio comincia la sua seconda parte e ogni vittoria importante può avvicinare i biancorossi ai tanto agognati playoff. Le prossime tre partite, due fuori casa e una invece nel sempre accogliente Flaminio, non avranno una programmazione consueta. Il prossimo match si giocherà lunedì 25 a Cremona. Poi si tornerà a casa, ma addirittura a Pasqua. Il turno di fine mese vedrà una gara disputarsi di venerdì, otto di sabato e tre nella giornata di domenica 31, compresa quella di Rbr che ospiterà nell’occasione Casale Monferrato. Infine lunedì 8 aprile altro posticipo, questa volta a Torino contro una delle big del girone verde. Poi rimarranno le gare con Luiss Roma e a Milano, ma se i biancorossi dovessero arrivarci con una doppietta, potrebbero già guardare con ottimismo alla postseason. È un trittico fondamentale per Rbr e per tutto il campionato, con la quota playoff del girone rosso che sarà superiore a quella del verde. D’altra parte, lo dice la stessa classifica attuale. Nel rosso la nona ha 24 punti, nel verde l’ottava ne ha 20.

Loriano Zannoni