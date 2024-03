"Mi sembra ieri": Federico Pasini lancia oggi il suo nuovo singolo

Nell’uovo di Pasqua c’è la nuova canzone di Federico Pasini. Il cantante di Santarcangelo, già tra i protagonisti di Amici di Maria De Filippi, lancio oggi su tutte le piattaforme il nuovo singolo Mi sembra ieri. Il giovane artista ha affidato la parte video del suo nuovo progetto musicale al compaesano Claudio Zamagni. Il fotografo, che vanta collaborazioni con agenzie e segue grandi eventi sportivi, ha lavorato anche con Stefano Salvati, già regista di Vasco Rossi e altre star della canzone, e ora con Pasini si cimenta con i videoclip. Oggi il lancio del brano, e dalle 14 sarà disponibile anche il video del brano sul canale YouTube di Pasini. Mi sembra ieri è una sorta di inno all’umanità attraverso la sua sincerità e la sua bellezza, dietro a ogni risata e a ogni lacrima. La canzone rappresenta un viaggio attraverso le relazioni, l’umorismo e la nostalgia, mescolando sorrisi e lacrime. Il testo corre attraverso ricordi gioiosi e desiderio di fermare il tempo. L’obiettivo è quello di toccare il cuore di chi ascolta il brano, creando un’esperienza emotiva sulle relazione e sul tempo che scorre.

A cucire il sodalizio artistico tra Pasini e Zamagni è stata Tiziano Corbelli, anche lui di Santarcangelo, noto per le installazioni luminose realizzate in tutta Italia e anche all’estero, che si è occupato della coproduzione dei progetti video e della direzione artistica Insomma, una produzione tutta santarcangiolese, così come la location scelta per il videoclip. La decisione dell’artista è ricaduta sulla casa vacanze Marleon nel centro storico di Santarcangelo.