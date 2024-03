Misano corre ai ripari dopo i furti: "Potenziamo la videosorveglianza"

Gli ultimi tentativi di furti d’auto sotto casa sono stati segnalati a Villaggio Argentina nel fine settimana scorso. Mentre per i furti negli appartamenti il timore è ormai una costante a Misano come nelle altre località. Oggi il Comune vuole dare un segnale per ‘blindare’ le frazioni.

Negli ultimi anni l’amministrazione comunale ha iniziato a posizionare apparecchi dotati dei cosiddetti targa system per identificare le auto che transitano sulle strade del territorio. Le apparecchiature "sono state posizionate all’ingresso e all’uscita dalle frazioni - spiega il sindaco Fabrizio Piccioni -. Questa era la prima parte del progetto che abbiamo voluto mettere in pratica, e finirà a breve". Entro pochi mesi le frazioni potranno avere un sistema che controlla i veicoli che entrano ed escono dai centri abitati "e i filmati potranno essere a disposizione anche delle forze dell’ordine". Ma a questa prima parte del progetto "intendiamo legare la seconda parte, che abbiamo già iniziato ad attuare e che vogliamo completare entro la fine dell’anno". Ecco di cosa si tratta. "Dopo avere posizionato sistemi di videosorveglianza agli ingressi delle frazioni andremo a integrare il sistema con altri impianti nei luoghi sensibili all’interno delle frazioni. Ad esempio alla Cella abbiamo già installato una telecamera nella piazza. Andremo a fare la medesima cosa nel resto delle frazioni, nei parchi, centri di quartiere e dove più opportuno. A fine anno avremo 55 telecamere sul territorio".

Andrea Oliva