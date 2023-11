Morto Giuseppe Arzilli. Fu capitano reggente

È scomparso ieri all’età di 82 anni Giuseppe Arzilli. Politico e imprenditore sammarinese di lungo corso, si era iscritto al Partito Democratico Cristiano nel 1955. È stato eletto in Consiglio Grande e Generale per la prima volta nel 1974 ed è stato consigliere per sette legislature di fila. È stato anche Capitano Reggente per tre volte, tra l’86 e l’87, tra il 1999 e il 2000 e tra il 2004 e il 2005. È stato poi presidente della delegazione sammarinese all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.