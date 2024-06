Morto l’albergatore. Aldo Semprini

Albergatori in lutto a Riccione. E’ morto il geometra Aldo Semprini, 87 anni, titolare dell’Hotel Poker. Cinque mesi fa aveva perso la mamma, Ines Ronci di 109 anni. In città era conosciuto anche per l’attività svolta da giovane, all’Alba gestiva una delle prime cementerie della Buzzi Unicem Italia. Aveva cominciato a lavorare a 13 anni. Rileva parte dell’hotel Dinghy, e nel 1966 nasce il Poker, a cui si aggiungno il Margaret e il Boemia, mentre la moglie Mirna Ronchi prende le redini del Club Hotel. Lascia tre figli Renata, Paolo e Stefano. Il funerale domani alle 15 nella chiesa del Gesù Redentore.