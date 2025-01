Multe non pagate: recuperati 126mila euro

Nel 2024 a Riccione sono stati recuperati 126mila euro, relativi a verbali che la Polizia locale ha notificato per infrazioni al Codice della strada. Si tratta di multe relative agli anni precedenti, recuperate tramite società esterna convenzionata, come accade per i casi di morosità di tasse e imposte. La cifra, inserita nel libro contabile del 2024 del Comune, è ritenuta un buon risultato in quanto riguarda verbali di dubbia e difficile riscossione, quindi sanzioni che per condizioni economiche o impossibilità di rintracciare i multati si rischia che non vengano affatto pagati. L’attività degli agenti continua intanto su vari fronti. Con un cospicuo impegno di pattuglie, anche con presidi h24 nei giorni di festa è stata garantita la sicurezza urbana, mettendo in campo tutti gli agenti, compreso gli stagionali con contratto in scadenza proprio ieri. All’Arma dei Carabinieri, è andata invece la cura dell’ordine pubblico. Tutto è filato liscio, i controlli veicolari con accertamenti in stato di ebbrezza hanno portato al ritiro di cinque patenti. Accertate alcune violazioni amministrative per stupefacenti a uso personale. I controlli continuano in centro e anche su Trc col prezioso ausilio di Zico.

ni.co.