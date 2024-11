Natale, eventi al via nel ricordo di Tonino Guerra e Pino Boschetti

A Santarcangelo sarà un Natale nel segno di Tonino Guerra e Pino Boschetti. L’8 dicembre si riaccenderà il Pino di Natale: è l’opera di Eron (realizzata sulla struttura di Manolo di Benvenuti) in omaggio al pittore scomparso nel 2022. Sempre l’8 inaugurerà in piazza Balacchi il presepe meccanico opera della famiglia Gualtieri. Dal 9 al 15 Santarcangelo, con Rimini e Pennabilli, ospiterà la nuova edizione de I luoghi dell’anima, il festival cinematografico in omaggio a Tonino Guerra, ideato dal figlio Andrea. Parallellamente i negozi di Santarcangelo e Rimini si sfideranno nel concorso per la migliore vetrina con l’evento Natale nei luoghi dell’anima. Domani intanto al Musas sarà inaugurata la mostra Lineare degli artisti Marco Neri e Graziano Spinosi. E domenica torna il mercatino d’antiquariato. Il programma degli eventi per Natale e Capodanno sarà svelato a giorni.