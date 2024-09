Parco del mare invaso dagli scooter: 50 multe in un giorno, la chiesa si difende con i paletti

Rimini, 27 agosto 2024 – Cinquanta sanzioni per divieto di sosta in un sabato. Ad essere multati sono stati gli scooter e i motocicli che invadevano sabato il Parco del mare. Il problema nei mesi estivi dell’invasione di scooter tra le ciclabili, il verde e le aree pedonali è diventato più che evidente nelle zone a ridosso di piazzale Marvelli. Ma non sono le uniche a diventare una stesa di motori e motorini parcheggiati vicino alle attività sulla spiaggia, dai ristoranti ai chiringuito.

Sabato la polizia municipale è dovuta intervenire. La zona dove si sono concentrate le attenzioni dei vigili è stata quella di via Paola e Francesca. La strada costeggia il Parco del mare. E’ qui che gli scooter passano per avvicinarsi agli stabilimenti balneari e alle attività sulla sabbia o sul Parco del mare. Ma l’afflusso di sabato ha fatto saltare i nervi per l’ennesima volta ai residenti. Risultato: vigili in arrivo e decine di multe. Poi c’è l’area a ridosso di piazzale Marvelli che resta da bollino rosso per l’alta concentrazione di due ruote. Anche in questo fine settimana l’invasione è stata servita. Durante il giorno si è riempito il parcheggio per scooter in via Cirene, con gli oltre duecento posti allestiti dal Comune nell’area per far fronte ai limitati spazi di sosta per ciclomotori in zona dopo la partenza del cantiere per la costruzione del parcheggio interrato Tripoli.

Via Cirene era esaurita già nel primo pomeriggio, segno che è ormai diventata una alternativa alla ricerca di parcheggi vicini alla spiaggia. Ma c’erano anche tanti, anzi tantissimi scooter erano parcheggiati in ogni zona libera a ridosso dei viali Vespucci e Regina Elena. A salvarsi, negli ultimi giorni, è stato il sagrato della chiesa dei Salesiani che nelle settimane precedenti era diventato un parcheggio a cielo aperto. Paletti e catene bianco e rosse hanno tenuto gli scooter alla lontana garantendo l’entrata in chiesa.

Ma nel tratto del Parco del mare dove insiste piazza Marvelli, le multe del sabato non hanno più di tanto cambiato le abitudini di chi sceglie i locali di quella zona di spiaggia. Domenica dalle 18,30 in poi, mentre si svuotava il parcheggio di via Cirene, tanti giovani ‘entravano’ con gli scooter nel Parco del mare.

Ancora una volta mezzi parcheggiati nelle aree pedonali sfruttando i passaggi per i pedoni alla zona verde. Una situazione denunciata in piena estate da Gianni Indino, presidente di Confcommercio, che aveva attaccato la presenza di chiringuito in quel tratto di arenile denunciando la concentrazione di migliaia di giovani riminesi, o giunti dal territorio provinciale. Una massa di persone in sella a due ruote che punta sulla spiaggia, difficilmente gestibile, anche se per Indino il problema restano i chiringuito.