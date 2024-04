Parco Marecchia con musica e dibattito

Anche feste in musica per celebrare il 1° Maggio. Domani al Parco Marecchia - Ponte di Tiberio, Cgil Cisl e Uil organizzano l’evento intitolato ’Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale’. Con "dibattito alle 9,30", dal palco del Marecchia Dream Fest, interventi di Francesca Lilla Parco (Cgil) Elena Fiero (Cisl), Giuseppina Morolli (Uil ), Riccardo Sirri (Educaid), Mario Galasso (Caritas). In caso di maltampo dibattito nella sala ’Massimo Pironi’ in corso d’Augusto 231.

"Durante tutta la mattinata – annunciano i sindacati – saranno distribuiti garofani rossi a coloro che parteciperanno". Saranno allestiti i gazebo di Cgil Cisl Uil "con operatrici e operatori specializzati che offriranno informazioni sulla tutela individuale per coloro che studiano, lavoratori, lavoratrici, pensionate e pensionati".

Oggi e domani, sempre al Parco XXV Aprile, va in scena il Marecchia Dream Fest. La due giorni dei Dreamers, il primo grande appuntamento che apre la bella stagione riminese, è fatta di "musica, incontri ed eventi collaterali". Tra gli ospiti di oggi The Employees, The Caribbean delights, The Bluebeaters e, in serata Satellite in the park Dj Set. Domani Concertone con Camilla e i bomboloni alla crema, Cumbia Poder, Filippo Malatesta e molti altri artisti.