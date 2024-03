Passaporti, la questura accelera: "Agenda prioritaria per le urgenze"

Una corsia preferenziale per chi ha necessità di ottenere il passaporto in tempi rapidissimi. La Questura di Rimini dà un taglio alla burocrazia e alle lunghe ed estenuanti trafile. Tutto questo grazie alla cosiddetta "agenda prioritaria", il nuovo strumento di prenotazione messo a disposizione dal Ministero dell’Interno proprio con l’obiettivo di ovviare al caos passaporti e smaltire le infinite liste d’attesa che in alcune province italiane hanno raggiunto tempistiche bibliche che variano dai sei ai dieci mesi. Rimini, da questo punto di vista, si è sempre difesa bene, con tempi di molto inferiori alla media nazionale e ben 22.927 passaporti rilasciati nel 2023, con un incremento sostanzioso (pari al 61%) rispetto al 2022.

Con l’agenda prioritaria, attiva dal 21 marzo, l’iter è però destinato a velocizzarsi ulteriormente, almeno in alcuni casi. L’agenda "ordinaria", già esistente, è organizzata per chi non avesse esigenze immediate o particolari. "Al contrario – spiega il neo dirigente della divisione di polizia amministrativa della Questura di Rimini, Giuseppe Todaro (nella foto in alto) – quella prioritaria è funzionale a coloro che hanno comprovate e documentate necessità di partire nei successivi 30 giorni per motivi di studio, lavoro, salute o turismo e consentirà di ottenere un appuntamento per la presentazione della domanda allo sportello nei successivi 15 giorni. Oltre alla ricevuta dell’appuntamento e alla domanda di passaporto, il sistema farà stampare un modulo di autocertificazione dell’urgenza che, compilato e sottoscritto dall’interessato, andrà poi consegnato in Questura al momento dell’appuntamento unitamente alla documentazione cartacea comprovante l’urgenza e la data del viaggio".

"La nuova agenda – precisa il dirigente – prioritaria è riservata esclusivamente ai cittadini residenti nella provincia di Rimini e che non sarà possibile prenotare un appuntamento contemporaneamente nell’ambito delle due agende elettroniche; la domanda presentata nell’agenda prioritaria, inoltre, non è cancellabile". Dal 21 marzo, gli uffici di piazzarle Bornaccini hanno ulteriormente incrementato la loro attività, passando dalla gestione di 60 appuntamenti giornalieri (100 con le aperture pomeridiane) a circa 80 (130, contando le aperture pomeridiane). Gli sportelli dell’ufficio passaporti sono aperti al pubblico dal lunedì al sabato (eccetto il mercoledì) dalle 8.30 alle 12.45, il martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 17.30.